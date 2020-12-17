Вино, рыба и мороженое. Болгария уже вовсю готовится принимать российских туристов

Мэр Варны Иван Портных и мэр Бургаса Димитр Николов рассказали, что на черноморских курортах Болгарии реализованы все рекомендуемые эпидемиологические мероприятия. «Здоровье и спокойствие наших гостей из России имеют первостепенное значение. Варна — безопасное и привлекательное туристическое направление. Мы готовы встретить россиян и оказать им традиционное гостеприимство», — отметил Иван Портных, его цитирует РИА Новости 17 декабря.

В Болгарии готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР.

Варна в 2021 году отметит 100-летие своей курортной деятельности. В Бургасе готовят множество мероприятий: фестиваль песчаных скульптур с июля по сентябрь, фестиваль мороженого в июле, в середине сентября — рыбы и вина. Власти города надеются, что в августе удастся провести SPICE Music festival, на который традиционно приезжают мировые звезды танцевальной музыки 90-х.

Представитель курорта Албена Красимира Стоянова заверила, что в следующем сезоне 50 процентов прибрежной территории по-прежнему останется свободной от лежаков и зонтиков, чтобы туристы могли заниматься спортом.

На следующий год запланированы полеты в Бургас из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Уфы, есть заявки на рейсы из Екатеринбурга и Самары. Несколько перевозчиков собираются летать в Варну.