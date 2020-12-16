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Под Петербургом молодой водитель сбил насмерть пешехода

Смертельная авария произошла вечером 16 декабря в Гатчинском районе Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, автомобиль «Рено Дастер» совершил наезда на пешехода вне зоны перехода.

51-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. За рулем «Рено» был 23-летний водитель, уточнили в полиции. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
где сбил-то? На трассе, на пешеходном переходе или чо?
Помнится, в том году, ехал ночью в дождь в районе Семиозерья по дороге, вокруг глушь, как назло встречка постоянно и дальний свет не врубить, и в какой-то момент в свете фар четко на разделительной полосе бабка возникла, дряхлая, как в фильмах ужасов)) Вот чё она там делала, грибы собирала или на шабаш метлу забыла, пешком шла? Хорошо скорость была невысокая, и всё равно обгадился.
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