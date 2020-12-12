Комздрав: Больше 13% летальных исходов в Петербурге с января по октябрь случилось из-за ковида. В сравнении с 2019-м смертность в городе выросла на 15%

Комитет по здравоохранению Петербурга 12 декабря назвал основные причины смертей в городе за первые 10 месяцев 2020 года.

Как рассказали в ведомстве со ссылкой на данные Росстата, общая смертность выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3%.

Коронавирусом летальный исход был вызван в 13,3% случаев. Основную группу в статистике причин смертности составляют болезни системы кровообращения (51,3%) и новообразования (18,2%). Их доли в сравнении с 2019-м уменьшились на 5,5% и 4,6%, соответственно.