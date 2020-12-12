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Комздрав: Больше 13% летальных исходов в Петербурге с января по октябрь случилось из-за ковида. В сравнении с 2019-м смертность в городе выросла на 15%

Комитет по здравоохранению Петербурга 12 декабря назвал основные причины смертей в городе за первые 10 месяцев 2020 года.

Как рассказали в ведомстве со ссылкой на данные Росстата, общая смертность выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3%.

Коронавирусом летальный исход был вызван в 13,3% случаев. Основную группу в статистике причин смертности составляют болезни системы кровообращения (51,3%) и новообразования (18,2%). Их доли в сравнении с 2019-м уменьшились на 5,5% и 4,6%, соответственно.

Затем идут «травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин» (4,7%), болезни органов пищеварения (3,6%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (2%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (1,3%). Остальные 5,6% относятся к категории «Прочие».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что, по данным Росстата, в России в октябре 2020 года ковид стал основной причиной смерти в 1099 случаях, сопутствующим заболеванием — в 479.

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Комментарии (17)

Antipode
Совершенно очевидно, что как ни считай, летальность от и благодаря короновирусу резко выросла. По показаниям в абсолютных цифрах уже опережаем Москву. Это понятно всем разумным людям. Администрация не может ничего сделать кроме как "глушить" рестораторов. Крупные ТРК они закрыть не могут тк они принадлежат крупному капиталу находящемуся в Москве. Когда власти говорят об экономике, они прежде всего имеют ввиду их. Рестораторов и людей работающих в них они не считают за людей. Рестораторы думали остаться вне политики. Не получилось. Может в следующий раз они не будут поддерживать ЕдРо? Людям надо просто беречься и беречь окружающих.
Analyst
Тут мелкое шулерство. Считать увеличение смертности от ковида нужно не с января, а с апреля. В этом случае смертность по отношению у апрелю-октября 2019 будет выше заявленных цифр.
Fruit Bat
Ох уж это шулерство: умер от ТЭЛА, инфаркта, инсульта на фоне ковида - попал в статистику смертей от ССЗ. Попал в больницу с аппендицитом или иную плановую/срочную операцию, в больнице заразили ковидом, получил совокупную нагрузку, несовместимую с жизнью - попал в статистику смертей от послеоперационных осложнений. Все эти цифры не более чем жульничество. Было бы верным получить структуру именно избыточной смертности за период, чтобы понимать, сколько умерло именно от ковида, а сколько - от того, что не дождались помощи из-за коллапса системы. То есть не просто человек от острого инфаркта миокарда умер, имея махровую застарелую ИБС, а просто не дождался скорой/не попал вовремя на плановый прием/не прошел вовремя нужную диагностику. Боюсь, это чудовищные цифры, и у виноватых в этом есть ФИО, как говаривал сами знаете кто.
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