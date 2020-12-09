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Гигантский фонтан на Ленинском проспекте. Магистраль превратилась в венецианский канал

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что около 14 часов 9 декабря на Ленинском проспекте напротив «Максидома» забил фонтан с холодной водой. За считаные минуты магистраль превратилась в канал, по которому приходится передвигаться автомобилям и переходить людям.

«Фонтанка.ру»

В пресс-службе «Водоканала» нашему изданию уточнили, что вытекание произошло из-за течи в линейной задвижке водовода диаметром 1200 миллиметров. Заявка поступила в 14.40 от дома 103 по указанному проспекту.

автор фото читательница «Фонтанки» Вера
автор фото читательница «Фонтанки» Вера

«Бригада Водоканала в кратчайшие сроки прибыла на место. Наблюдается подтопление проезжей части. Сейчас специалисты Водоканала на месте занимаются локализацией вытекания и отведением воды с проезжей части», — сообщают в ГУПе.

автор видео читательница «Фонтанки» Вера

автор фото читательница «Фонтанки» Любовь Ломова

Там также отмечают, что на водоснабжение жителей района ситуация не повлияла, все с водой.

автор фото читательница «Фонтанки» Вера
автор фото читательница «Фонтанки» Вера

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Комментарии (3)

Arkadiy_
Путинский прорыв! Не обманул солнцеликий!
teodor
Будет ковидный каток)))
ДЮрьевич
Название проспекта в заголовке таки с большой буквы надо. С другой стороны - кто ещё кроме Фонтанки возьмёт на работу понаехавших с плохим русским
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