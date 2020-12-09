Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что около 14 часов 9 декабря на Ленинском проспекте напротив «Максидома» забил фонтан с холодной водой. За считаные минуты магистраль превратилась в канал, по которому приходится передвигаться автомобилям и переходить людям.
«Фонтанка.ру»
В пресс-службе «Водоканала» нашему изданию уточнили, что вытекание произошло из-за течи в линейной задвижке водовода диаметром 1200 миллиметров. Заявка поступила в 14.40 от дома 103 по указанному проспекту.
«Бригада Водоканала в кратчайшие сроки прибыла на место. Наблюдается подтопление проезжей части. Сейчас специалисты Водоканала на месте занимаются локализацией вытекания и отведением воды с проезжей части», — сообщают в ГУПе.
автор видео читательница «Фонтанки» Вера
автор фото читательница «Фонтанки» Любовь Ломова
Там также отмечают, что на водоснабжение жителей района ситуация не повлияла, все с водой.