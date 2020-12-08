Правительство направит более трех миллиардов на реставрацию петербургской Консерватории. Нужно в пять раз больше

Минстрой получит порядка 3,1 миллиарда рублей на реставрацию основного здания Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина 8 декабря, из резервного фонда правительства в этом году Минстрою направят 3 миллиарда 116 миллионов рублей. Эти средства пойдут на проектирование и авансирование строительно-монтажных работ.



«Из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция петербургской консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели теснятся в других помещениях», - отмечают в правительстве, добавляя, что на эту проблему в конце сентября поручил обратить внимание президент Владимир Путин.