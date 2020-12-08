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Правительство направит более трех миллиардов на реставрацию петербургской Консерватории. Нужно в пять раз больше

Минстрой получит порядка 3,1 миллиарда рублей на реставрацию основного здания Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина 8 декабря, из резервного фонда правительства в этом году Минстрою направят 3 миллиарда 116 миллионов рублей. Эти средства пойдут на проектирование и авансирование строительно-монтажных работ.

«Из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция петербургской консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели теснятся в других помещениях», - отмечают в правительстве, добавляя, что на эту проблему в конце сентября поручил обратить внимание президент Владимир Путин.

В проекте постановления, в котором прописано выделение средств до 2025 года, указано, что предельная смета работ составляет 15,5 млрд рублей. Шесть заложены на 2024 год, 4,5 млрд - на 2025 год. В 2021–2023 годах финансирования не предусматривается, поскольку в этот период будет закрываться аванс.

Консерватория шесть лет живет — если это можно назвать жизнью — как бы на два дома. Из своего основного здания на Театральной площади она съехала на улицу Глинки, где расположены так называемые Интендантские склады. С тех пор оба объекта на ремонте, подрядчики надолго не задерживаются, а в свежеотремонтированных помещениях находят грибок и плесень. Прошлым летом был задержан Алексей Бирюков, бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта, которая является заказчиком работ.

Летом стал известно, что Минкульт рассматривает вариант привлечь к ремонту основного здания Консерватории московскую компанию «Политехстрой», бывший «Евро Хоум Билдинг».

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Комментарии (7)

Fjfef
Стадион 2.0
264516451
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zelf
Будет что воровать.
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