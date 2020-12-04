Тихановская попросила о помощи папу Римского

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отправила открытое письмо папе Римскому. Она рассказала о героизме белорусов и попросила их поддержать.
Как сообщается в телеграм-канале Тихановской 4 декабря, письмо стало ответом на энциклику папы Франциска «Fratelli Tutti» (все братья — прим.). В обращении она рассказала о героизме мирного народа на фоне событий в Белоруссии и попросила «поддержать беларусов в их стремлении к лучшей политике и социальной дружбе». «Один из ключевых образов энциклики Fratelli Tutti — избитый странник из притчи Иисуса Христа о милосердном самарянине. Светлана Тихановская сравнивает с этим странником беларусский народ после выборов. Власти сначала ограбили беларусов, украв их голоса, а когда те вышли на улицы, чтобы мирно выразить свой протест, подвергли их насилию, унижению и пыткам. Однако общество не стало отвечать на государственную агрессию тем же, вместо этого люди из самых разных социальных и профессиональных групп продолжили протестовать мирно», — пересказывается содержание письма на сайте Тихановской. Она также подчеркнула роль женщин в протестном движении. Закончила она послание просьбой «святых молитв» и «истинного слова правды», которые могли был стать для белорусов благословением.
Письмо отравлено в Государственный секретариат Ватикана и лично передано апостольскому нунцию в Литве. Полный текст можно прочесть здесь.
Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов в начале августа 2020 года, на который в очередной раз победил Александр Лукашенко.