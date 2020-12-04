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Посадка самолёта на шоссе попала на видео. За рулём был мастер-спортсмен, но ДТП он не избежал

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Необычное ДТП произошло на шоссе в Минессоте, США: там столкнулись автомобиль и самолёт.

Как пишет 4 декабря ABC, одномоторный самолёт Bellanca Viking, на борту которого было два человека, совершил аварийную посадку в среду вечером. Никто не пострадал.

За штурвалом, по данным издания, был 52-летний Крейг Гиффорд — знаменитый пилот, имеющий награды член лётной группы США по высшему пилотажу. Гиффорд представлял Соединенные Штаты на международных соревнованиях в 2017 и 2019 годах в составе Unlimited Aerobatic Team, которая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Южной Африке в 2017 году. Сам Гиффорд отказался от комментариев, отметив, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по транспорту и безопасности ведут расследование.

Из-за аварии движение по шоссе было перекрыто несколько часов.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

Mikle776
как всегда не хватило пары секунд, чтобы случилось чудо... ехал бы джип побыстрее, то окошко между машинами было бы больше и самолет бы не столкнулся бы с авто. Но то, что никто не погиб - уже чудо )
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