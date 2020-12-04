Необычное ДТП произошло на шоссе в Минессоте, США: там столкнулись автомобиль и самолёт.
Как пишет 4 декабря ABC, одномоторный самолёт Bellanca Viking, на борту которого было два человека, совершил аварийную посадку в среду вечером. Никто не пострадал.
За штурвалом, по данным издания, был 52-летний Крейг Гиффорд — знаменитый пилот, имеющий награды член лётной группы США по высшему пилотажу. Гиффорд представлял Соединенные Штаты на международных соревнованиях в 2017 и 2019 годах в составе Unlimited Aerobatic Team, которая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Южной Африке в 2017 году. Сам Гиффорд отказался от комментариев, отметив, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по транспорту и безопасности ведут расследование.
Из-за аварии движение по шоссе было перекрыто несколько часов.