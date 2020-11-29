Врачу Марадоны предъявили обвинение. Семья считает, что футболиста можно было спасти

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение личному врачу экс-футболиста Диего Марадоны. Это могло быть непредумышленное убийство.



Личный врач Марадоны Леопольдо Луке попал под подозрение после показаний дочерей умершего спортсмена. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. В доме медика уже прошел обыск и была изьята история болезни Марадоны, сообщает Todo Noticias.



Ранее в халатности заподозрили медсестру, она вовремя не разбудила 60-летнего пациента.



Он умер 25 ноября в Аргентине от остановки сердца. Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

