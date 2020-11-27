FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Власти Аргентины в связи со смертью Марадоны заподозрили медиков в халатности

В Аргентине запущено расследование для выяснения обстоятельств смерти футбольной легенды Диего Марадоны. Об этом сообщает 27 ноября телеканал Todo Noticias.

У прокуратуры возникли подозрения в отношении показаний медсестры Хиселы. Она заступила на дежурство в 6:30 утра в день смерти Марадоны. Предполагается, что она не разбудила пациента утром, хотя ему нужно было дать препарат. Экс-футболист проснулся только с приходом психолога и психиатра около 11 утра.

Также накануне адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к Марадоне больше 30 минут, но проверка показала, что медики прибыли через 11 минут. Защитник также утверждает, что его клиента надолго оставили без медицинского присмотра.

Марадона умер в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Ему было 60 лет.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Just4Fun
РФ элитке нужно бы напрячься после таких новостей, как бы богаты пока , а никто и не спешит на помощь , реформы у нас с братской Аргентиной похоже прошли видимо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний