Власти Аргентины в связи со смертью Марадоны заподозрили медиков в халатности

В Аргентине запущено расследование для выяснения обстоятельств смерти футбольной легенды Диего Марадоны. Об этом сообщает 27 ноября телеканал Todo Noticias.



У прокуратуры возникли подозрения в отношении показаний медсестры Хиселы. Она заступила на дежурство в 6:30 утра в день смерти Марадоны. Предполагается, что она не разбудила пациента утром, хотя ему нужно было дать препарат. Экс-футболист проснулся только с приходом психолога и психиатра около 11 утра.



Также накануне адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к Марадоне больше 30 минут, но проверка показала, что медики прибыли через 11 минут. Защитник также утверждает, что его клиента надолго оставили без медицинского присмотра.