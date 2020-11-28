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Участники инклюзивного фестиваля «Веди. Фест» делали мир добрее

В Петербурге состоялся инклюзивный фестиваль «Веди. Фест», объединивший неравнодушных молодых людей, которые стараются сделать окружающий мир для людей с любыми особенностями красивее и добрее.

В залах дворца княгини Зинаиды Юсуповой были представлены несколько ярких пространств, каждое из которых передавало свой особый смысл, своё знание и творческий потенциал.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

В пространстве «Без границ» здоровые артисты и артисты с особенностями здоровья под руководством организаторов благотворительного проекта «Ритм без границ» Ольги Смотрицкой и Андрея Горбунова объединили всех участников мастерством «телесной перкуссии», инновационной формы искусства. В пространстве «Бизнес. Рост» гости фестиваля вместе с педагогами и студентами Института экономики и управления кафедры государственного, муниципального и социального управления РГПУ им. А. И. Герцена приняли участие в интерактивной игре «Мировое кафе». В пространстве «Вспышка» прошла настоящая ярмарка искусств — гости могли принять участие в мастер-классах, тренингах, попробовать свои силы в мобильной фотостудии. А специальный гость пространства August van der Walz — один из самых популярных и востребованных модельеров-дизайнеров Петербурга и Москвы, помог участницам фестиваля создать свой неповторимый образ в русском стиле.

Ярким штрихом «Веди. Феста» стало создание огромной картины под руководством Валерии Лошак — художника-монументалиста, руководителя благотворительного фонда «Мы рисуем». К полотну приложили руки все участники фестиваля. Картину передадут петербургскому Детскому хоспису.

«Прелесть жизни в её многогранности. Каждое мгновение и любые обстоятельства жизни предоставляют нам возможность творить прекрасное. Люди с разными особенностями — это грани единого бриллианта жизни», — сказала Марина Козикова, писатель, общественный деятель на коляске, журналист проекта по доступному туризму.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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