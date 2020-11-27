На Монументе героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Петербурге появились металлические подпорки. Их установили после деформации облицовки, но угроза обрушения отсутствует. Об этом 27 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского музея истории.

«На одной из секций символического разорванного кольца на Монументе героическим защитникам Ленинграда произошла деформация металлической облицовки. Поддерживающие стойки установлены для безопасности посетителей, хотя явной угрозы обрушения на данный момент нет», — говорится в ответе музея.

Как уточняется, обшивка деформировалась из-за конструктивной ошибки, которую допустили при проектировании памятника в 1970-х годах. Суть в том, что при большом объеме металлоконструкций не были предусмотрены температурные швы. В результате при постоянной смене температур происходит разрыв стыков между металлическими листами.



Музей уже провел обследование и начал подготовку проектно-сметной документации для работ по устранению этого дефекта.