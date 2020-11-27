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Послушайте, как звучит Россия. Роскартография создала музыку на основе рельефа

Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд, решили географы. Чем больше страна и чем более разнообразна её природа, тем интереснее будет музыка.

Видеоролик, демонстрирующий «музыку России», представило 27 ноября в YouTube АО «Роскартография». «Горы и возвышенности, низменности и равнины — это тектоническая музыка Земли», — объясняет Роскартография. «Россия — огромная страна с разнообразным рельефом», и мелодия рождается удивительная. Начинается она с низких нот, к Уралу повышается, а в районе Сибири и Дальнего Востока достигает самых высот, а затем, разделившись на голоса, и глубин.

Помощь в создании музыки оказало агентство Axion Media, отмечается в комментарии.

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Комментарии (1)

Дон_Бидон
А теперь давайте то же самое сделаем, например, с зарплатами по годам с момента Перестройки. Чем выше зарплата, тем выше тон. Чем больше людей с такими зарплатами, тем больше громкость. Получится комариный писк на фоне рокота Вселенной.
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