Авария с участием трех автомобилей с 8 часов утра затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга в районе Горбунков. По словам очевидцев, битые машины до сих пор не увезли.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра 27 ноября на 51-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших в ДТП не было. Поврежденные машины до приезда ГИБДД занимали вторую и третью полосы, оставив для проезда первую и полосу безопасности, из-за чего образовалась пробка.