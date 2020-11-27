Авария с участием трех автомобилей с 8 часов утра затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга в районе Горбунков. По словам очевидцев, битые машины до сих пор не увезли.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра 27 ноября на 51-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших в ДТП не было. Поврежденные машины до приезда ГИБДД занимали вторую и третью полосы, оставив для проезда первую и полосу безопасности, из-за чего образовалась пробка.
По данным на 11:50, на месте ДТП наблюдается незначительное затруднение движения, отметили в дорожном управлении. Как сообщают очевидцы, к этому времени участники ДТП все еще занимали крайние ряды и оформляли аварию.
«Только что мимо проехала, ещё не увезли», — пишет в начале первого часа дня участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Диана. По данным «Яндекс.Пробок», к настоящему времени затор в районе места ДТП не превышает полкилометра.