Директора компьютерной фирмы в Петербурге оставили без Audi за 5 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 ноября в полицию Красногвардейского района обратилась директор одной из петербургских компьютерных фирм. Женщина рассказала, что между 11:30 24 ноября и 11:30 26 ноября от дома 1 по Пискаревскому проспекту кто-то похитил ее серый Audi RS5 2018 года. Ущерб она оценила в 5 742 000 рублей.

Два крупных угона расследует полиция в Красногвардейском районе Петербурга. Директора одной из городских фирм лишили спорткара, а руководитель другой компании сообщил об угоне принадлежащего его фирме кроссовера. Корейский кроссовер приглянулся автоворам и в Красносельском районе.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в половине двенадцатого ночи 25 ноября автомобиль находился в Невском районе — около дома 3 по улице Бадаева. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем же вечером с заявлением об угоне обратился гендиректор одной из фирм города, которая занимается научными исследованиями и разработками. С 10 утра до 6 вечера 26 ноября от дома 6 по Таллинской улице похитили принадлежащий компании автомобиль KIA Sorento Prime. Синий внедорожник 2019 года ощенили в 2 183 000 рублей.

В Красносельском районе без новенького корейского кроссовера неизвестные оставили 49-летнего менеджера. Синий Hyundai Tucson 2020 года выпуска пропал от дома 26 по улице Маршала Казакова между 20:30 25 ноября и 8:00 26 ноября. Стоимость автомобиля составляет 2 000 000 рублей.

По двум последним угонам возбудили уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).