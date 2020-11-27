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«Телефонных» преступлений с начала года стало вдвое больше, а связанных с банковскими картами — на 482%

Число преступлений с использованием средств мобильной связи в России с начала года, по данным МВД, выросло почти на 100%, а с использованием интернета — более чем на 90%.

Как сообщает 27 ноября ТАСС со ссылкой на статистику МВД, с января по октябрь 2020 года в стране совершено почти 421 тысяч IT-преступлений, 216 тысяч из них — тяжкие и особо тяжкие. Среди них «сетевые», то есть те, для которых использовали интернет, (их 244 тысяч, что почти на 93% больше чем за аналогичный период прошлого года) и «телефонные» (181 тысяч, на 96% больше).

Ещё более впечатляет увеличение числа преступлений, связанных с банковскими картами: на 482% за 10 месяцев.

Рост киберпреступности в МВД объясняют как доверчивостью граждан, так и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечки данных.

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Комментарии (1)

260551481
Интересно, а кто же снабжает мошенников всеми данными вкладчиков и держателей карт?! Где же дармоеды из подразделения "К" ?!
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