«Телефонных» преступлений с начала года стало вдвое больше, а связанных с банковскими картами — на 482%

Число преступлений с использованием средств мобильной связи в России с начала года, по данным МВД, выросло почти на 100%, а с использованием интернета — более чем на 90%.

Как сообщает 27 ноября ТАСС со ссылкой на статистику МВД, с января по октябрь 2020 года в стране совершено почти 421 тысяч IT-преступлений, 216 тысяч из них — тяжкие и особо тяжкие. Среди них «сетевые», то есть те, для которых использовали интернет, (их 244 тысяч, что почти на 93% больше чем за аналогичный период прошлого года) и «телефонные» (181 тысяч, на 96% больше).