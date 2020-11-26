Свидетелями аварии с участием служебной машины стали жители Петербурга в Кировском районе. Фотографиями с места событий они поделились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 26 ноября.



Очевидцы написали, что у Кировской площади столкнулись полицейский автомобили и Renault . Судя по опубликованным фотографиям, в результате дорожного происшествия оказался поврежден капот служебной машины, а ее бампер остался лежать на проезжей части. О характере повреждений второй машины судить сложно, так как на снимках она видна лишь частично.