В Калининграде ребенку по ошибке прооперировали здоровую руку

В Калининграде школьнице должны были вытащить спицы из руки после перелома, однако они остались на месте, а врач по ошибке прооперировал здоровую руку. В инциденте разбирается местный Минздрав.



Первоклассницу госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы провести операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома, рассказала 25 ноября мама девочки РИА Новости. Операция затянулась, а после врач сказал, что спицу не нашли и потребуется повторное вмешательство. Женщина заметила, что у дочери забинтована не та рука, которая была сломана. На вопрос мамы ребенка, как такое могло произойти, врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача. В итоге повторную операцию провел заведующий отделением.

