FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В Калининграде ребенку по ошибке прооперировали здоровую руку

В Калининграде школьнице должны были вытащить спицы из руки после перелома, однако они остались на месте, а врач по ошибке прооперировал здоровую руку. В инциденте разбирается местный Минздрав.

Первоклассницу госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы провести операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома, рассказала 25 ноября мама девочки РИА Новости. Операция затянулась, а после врач сказал, что спицу не нашли и потребуется повторное вмешательство. Женщина заметила, что у дочери забинтована не та рука, которая была сломана. На вопрос мамы ребенка, как такое могло произойти, врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача. В итоге повторную операцию провел заведующий отделением.

В министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости сообщили, что проводят проверку этого инцидента. Семья так же написала заявление в Следственный комитет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

dihlofos
врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача.
Ахаха такие же врачеватели будут лечить корону.
А еще подобные делают вакцины, эффективность которых, набирает проценты каждую неделю.
FollowMe
Врачи перерабатывают, у них ночные дежурства, они мало спят, много пьют и ко всему прочему, нищенские зарплаты. Все бывает
Савва Морозов
не посмотрел снимки - "спасибо!"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний