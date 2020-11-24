Юпитер и Сатурн приблизятся друг к другу в ночном небе максимально за последние 800 лет

«Эти две планеты выстраиваются в одну линию довольно редко, это происходит примерно раз в 20 лет, но это выравнивание исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут находиться друг к другу», — цитирует издание астронома Патрика Хартигана из Университета Райса в Хьюстоне.

Юпитер и Сатурн должны скоро появиться в ночном небе на минимальном расстоянии друг от друга. В последний раз они были так близко почти 800 лет назад, пишет Mirror. Редкое явление состоится сразу после захода солнца 21 декабря.

В последний раз эти два объекта были видны в ночном небе так близко 4 марта 1226 года.



С Земли сближение Юпитера и Сатурна в небе видно с лета, а с 16 по 25 декабря визуально между ними будет расстояние меньше диаметра полной Луны.



«21 декабря они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь 1/5 диаметра полной Луны», — говорит профессор.

Чем ближе к экватору — тем лучше видно Сатурн и Юпитер.