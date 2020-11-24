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В Армении скончался личный фотограф и основатель Музея Сергея Параджанова

В Ереване на 74-м году жизни скончался Завен Саркисян — директор Музея Сергея Параджанова и личный фотограф знаменитого режиссера. Информация об этом опубликована на сайте Армянского музея Москвы и культуры наций 24 ноября. Сообщается, что у Саркисяна был коронавирус.

Завен Саркисян бывал в Петербурге и других городах России, здесь проходили его выставки, он также участвовал в создании тех выставок, частью которых становились работы Параджанова. Созданный им музей стал одним из важных культурных центров в Армении, в нем побывали Пауло Коэльо, Вим Вендерс, Тонино Гуэрра, Евгений Евтушенко и многие другие, в том числе — лидеры государств. Коллекция музея составляет порядка полутора тысяч экспонатов.

Сергей Параджанов — советский кинорежиссер, сценарист и художник, автор фильмов «Тени забытых предков» и «Цвет граната», считается одним из основателей «советской новой волны».

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Комментарии (3)

bluxer
Тоже заднеприводный?
any_5e4cfc41eb9fb
Параджанов великий режиссёр, жёстко пострадавший при савецкой власти. Светлая память и хранителю его светлой памяти...
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