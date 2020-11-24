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В Петербурге ожидается дождь со снегом, который на земле не задержится

Пока в Петербурге тихо и сухо, но днём возможны осадки. Вскоре ожидается потепление.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября в городе временами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

В этот день в Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 6 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 24 ноября зафиксировано в 1988 году, когда было минус 16, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 8 градусов, напоминает «Яндекс».

Следующей ночью возможен минус, завтра днём снова снег. А к четвергу может потеплеть до плюс 5-7 градусов.

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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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