Пока в Петербурге тихо и сухо, но днём возможны осадки. Вскоре ожидается потепление.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября в городе временами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

В этот день в Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 6 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 24 ноября зафиксировано в 1988 году, когда было минус 16, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 8 градусов, напоминает «Яндекс».