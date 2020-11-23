Водоканал не будет начислять пени на долги, если горожане их оплатят до Нового года. Для этого нужно иметь прямые договоры с предприятием

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» решило позволить потребителям оплатить старые долги без начисления пеней. Речь идет о тех задолженностях, которые образовались до введения правительственного моратория.



Как сообщило предприятие, акция запускается с 23 ноября и продлится до 31 декабря.

Тем жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые расплатятся за водоснабжение и водоотведение, не начислят штрафные пени — вне зависимости от размера накопленного долга и периода просрочки.

Весной правительство Российской Федерации ввело мораторий на начисление штрафных пеней, а также на ограничение коммунальных ресурсов в отношении должников по ЖКХ. Однако действие этого запрета распространяется на задолженность, которая возникла в период с 6 апреля до 31 декабря. Водоканал же готов не вводить санкции и по тем долгам, которые образовались раньше.