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Водоканал не будет начислять пени на долги, если горожане их оплатят до Нового года. Для этого нужно иметь прямые договоры с предприятием

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» решило позволить потребителям оплатить старые долги без начисления пеней. Речь идет о тех задолженностях, которые образовались до введения правительственного моратория.

Как сообщило предприятие, акция запускается с 23 ноября и продлится до 31 декабря.

Тем жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые расплатятся за водоснабжение и водоотведение, не начислят штрафные пени — вне зависимости от размера накопленного долга и периода просрочки.

Весной правительство Российской Федерации ввело мораторий на начисление штрафных пеней, а также на ограничение коммунальных ресурсов в отношении должников по ЖКХ. Однако действие этого запрета распространяется на задолженность, которая возникла в период с 6 апреля до 31 декабря. Водоканал же готов не вводить санкции и по тем долгам, которые образовались раньше.

Важно: в акции могут принять участие потребители по прямым договорам в многоквартирных домах, а также собственники жилых домов, также имеющие договоры с Водоканалом. Таких 140 тысяч, и просроченная задолженность у них составляет более 150 млн рублей (на 70 млн рублей — возникла в феврале или раньше, в этой категории 64 тысячи человек).

Управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК не являются участниками акции.

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