На пересечении проспекта Энгельса и улицы Шостаковича самосвал врезался в борт трамвая, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения у машин не сильные — вероятно, никто не пострадал. Однако на Парнасском путепроводе образовался затор в сторону центра города. Также встали трамваи.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 12:37, простой длился 39 минут. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

По версии предприятия, 55-й трамвай следовал в направлении от Придорожной аллеи. КАМАЗ пересекал трамвайные пути слева направо, задел правым передним углом левый борт трамвая. Повреждений нет, только у трамвая содрана краска. Пострадавших нет. Водитель машины дал расписку, что претензий не имеет.

На этом участке проезжая часть пересекает трамвайные пути под острым углом, и автомобилистам надо быть крайне внимательными и пропускать электротранспорт. В комментариях под постом предлагают простое решение: «Я полагаю, там много неместных, кто едет тут впервые, въезд в город всё же. И для них трамвай становится неожиданностью. Поэтому копеечное зеркало на столбе не помешало бы».