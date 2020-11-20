FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Захватившего заложников в Тбилиси задержали. Он требовал запретить азартные игры и повысить пенсии

В Тбилиси задержан вооружённый мужчина, который захватил заложников в отделении микрофинансовой организации, сообщает 20 ноября ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

Инцидент произошёл около 16:00 мск, по предварительным данным, злоумышленник угрожал гранатой. Он требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства.

Недовольный политикой государства насильно удерживал сначала одиннадцать, а потом девять человек. Переговоры продолжались несколько часов, после чего он начал освобождать заложников. Его удалось задержать.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний