Захватившего заложников в Тбилиси задержали. Он требовал запретить азартные игры и повысить пенсии

В Тбилиси задержан вооружённый мужчина, который захватил заложников в отделении микрофинансовой организации, сообщает 20 ноября ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

Инцидент произошёл около 16:00 мск, по предварительным данным, злоумышленник угрожал гранатой. Он требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства.

Недовольный политикой государства насильно удерживал сначала одиннадцать, а потом девять человек. Переговоры продолжались несколько часов, после чего он начал освобождать заложников. Его удалось задержать.