Эпидемиолог Роспотребнадзора: Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано

Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть. Об этом 20 ноября заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«Определенная тенденция к началу стабилизации в целом по России наметилась, однако говорить о наступлении фазы стабилизации пока преждевременно. Кроме того, фаза стабилизации — это волнообразный процесс, течение которого характеризуется колебаниями уровня заболеваемости», — сказала Плоскирева.
За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926.