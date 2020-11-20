Эпидемиолог Роспотребнадзора: Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано

Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть. Об этом 20 ноября заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Определенная тенденция к началу стабилизации в целом по России наметилась, однако говорить о наступлении фазы стабилизации пока преждевременно. Кроме того, фаза стабилизации — это волнообразный процесс, течение которого характеризуется колебаниями уровня заболеваемости», — сказала Плоскирева.