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Эпидемиолог Роспотребнадзора: Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано

Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть. Об этом 20 ноября заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Определенная тенденция к началу стабилизации в целом по России наметилась, однако говорить о наступлении фазы стабилизации пока преждевременно. Кроме того, фаза стабилизации — это волнообразный процесс, течение которого характеризуется колебаниями уровня заболеваемости», — сказала Плоскирева.

За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926.

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Комментарии (1)

cafap78
Ну когда же наконец поступит команда выздоравливать?! Люди устали
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