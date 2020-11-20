Полиция задержала троих гостей Петербурга, не поделивших дорогу с автобусом и устроивших разрушительный бунт

Полиция разбирается в дорожном конфликте, завершившемся разрушение остановки общественного транспорта. По подозрению в хулиганстве уже задержаны трое мужчин — все приехали в хмурый Петербург из солнечного Таджикистана.



Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, в УМВД по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны три товарища — 27 и 29 лет. Следствие считает, что именно они устроили бунт на остановке в начале Индустриального проспекта утром 17 ноября.



Дело было так. Товарищи ехали по проспекту на своём «Солярисе». В какой-то момент они не поделили дорогу с автобусом №169, который подрезал легковую. Терпеть такую «наглость» друзья-иностранцы не стали. Они нагнали общественный транспорт на остановке после перекрёстка с Хасанской. Из «Хёндэ» вышел один из мужчин, после чего начал хвататься за стёкла водительской двери автобуса, махать руками, дёргать ручку, чтобы вытащить водителя из кабины. Тот не растерялся и распылил в неадеквата перцовый баллончик.

