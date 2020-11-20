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Полиция задержала троих гостей Петербурга, не поделивших дорогу с автобусом и устроивших разрушительный бунт

Полиция разбирается в дорожном конфликте, завершившемся разрушение остановки общественного транспорта. По подозрению в хулиганстве уже задержаны трое мужчин — все приехали в хмурый Петербург из солнечного Таджикистана.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, в УМВД по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны три товарища — 27 и 29 лет. Следствие считает, что именно они устроили бунт на остановке в начале Индустриального проспекта утром 17 ноября.

Дело было так. Товарищи ехали по проспекту на своём «Солярисе». В какой-то момент они не поделили дорогу с автобусом №169, который подрезал легковую. Терпеть такую «наглость» друзья-иностранцы не стали. Они нагнали общественный транспорт на остановке после перекрёстка с Хасанской. Из «Хёндэ» вышел один из мужчин, после чего начал хвататься за стёкла водительской двери автобуса, махать руками, дёргать ручку, чтобы вытащить водителя из кабины. Тот не растерялся и распылил в неадеквата перцовый баллончик.

После того, как из глаз агрессора брызнули слёзы, к нему на помощь поспешили два других гражданина Таджикистана. Они выломали скамейку из остановки общественного транспорта и начали использовать доску как таран для двери автобуса. Довести начатое до конца им не удалось — объект их агрессии уехал.

Вскоре в ходе патрулирования территории у дома 2 по Хасанской друзья были задержаны. Все помещены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (12)

walker_5e4cd299a1c68
Прекрасная история. И в последнее время таких все больше. Но губер продолжает уверять, что ситуация «стабильная и контролируемая».
Cashmare
баальшой железный шайтанама гудель, людей ротом поель, лицо газом дышаль, страшна сталанама, людей спасать, насяльника
blackcatwhitecat
нужен идиотен-тест, как в Германии...
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