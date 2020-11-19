Накануне за час до полуночи, или со времени вступления в силу ограничительных мер для баров, кафе и ресторанов, стартовал рейд в неоновых тонах по перечисленным заведениям Центрального района. Об его итогах сообщили в районной администрации 19 ноября.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, маршрут включал пять адресов, на которые чаще всего поступали жалобы от местных жителей по поводу несоблюдения ограничительных мер. Однако в ходе рейда список несколько расширился.



Отправной точкой стал бар «Угрюмочная» на Литейном проспекте, где в ходе проверки выявили не только полное отсутствие средств безопасности: санитайзеров, разметки, QR-кода, перчаток и масок на обслуживающем персонале, но и отсутствие кассового аппарата и необходимых документов у представителей заведения.