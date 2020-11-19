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Чиновники заглянули в «Угрюмочную» на Литейном и расстроили владельцев. Ночной рейд по барам прошел в центре Петербурга

Фото: Администрация Центрального района

Накануне за час до полуночи, или со времени вступления в силу ограничительных мер для баров, кафе и ресторанов, стартовал рейд в неоновых тонах по перечисленным заведениям Центрального района. Об его итогах сообщили в районной администрации 19 ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, маршрут включал пять адресов, на которые чаще всего поступали жалобы от местных жителей по поводу несоблюдения ограничительных мер. Однако в ходе рейда список несколько расширился.

Отправной точкой стал бар «Угрюмочная» на Литейном проспекте, где в ходе проверки выявили не только полное отсутствие средств безопасности: санитайзеров, разметки, QR-кода, перчаток и масок на обслуживающем персонале, но и отсутствие кассового аппарата и необходимых документов у представителей заведения.

Фото: Администрация Центрального района
Фото: Администрация Центрального района
Фото: Администрация Центрального района
Фото: Администрация Центрального района
Фото: Администрация Центрального района
Фото: Администрация Центрального района

Тесно и шумно, несмотря на запрет, после полуночи также оказалось в «Менделеев баре» в Банковском переулке. Похожая ситуация наблюдалась еще в ряде заведений на Садовой улице и улице Марата.

«По результатам рейда были оформлены протоколы, которые обернутся для нерадивых предпринимателей внушительными штрафами», — сообщили в пресс-службе администрации Центрального района, добавив, что на их территории подобные проверки ежедневно проводят шесть команд — по числу муниципальных округов. В этом им помогают сотрудники полиции.

«Если в первые недели рейдовые мероприятия носили больше установочный характер, выполняя задачу информирования бизнесменов, то сейчас время уговоров прошло, и нарушителям придется отвечать за свои действия уже в судебном порядке», — также пригрозили чиновники предпринимателям.

Согласно постановлению правительства Петербурга №121, с 26 октября в городе был объявлен всеобщий масочный режим. Без маски нельзя воспользоваться общественным транспортом и метро, посетить ресторан или пройтись по торговому центру за покупками. Также вводились ограничения на культурно-зрелищные массовые мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. Накануне губернатор Александр Беглов анонсировал новые ограничительные меры, которые должны вступить в силу с 23 ноября.

Фото: Администрация Центрального района

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