США сняли запрет на полет Boeing 737 MAX с пассажирами

Федеральная авиационная администрация США 18 ноября признала безопасной эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX. Таким образом, завершился 20-месячный запрет на перевозку пассажиров на этом типе воздушного судна, введенный после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. В результате крушений в Индонезии и Эфиопии суммарно погибли 346 человек. В России Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines.
Основные претензии были к системе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное залипание носа самолёта, при котором он терял подъемную силу. По результатам расследования, в обеих катастрофах пилоты оказались не готовы справиться с ошибочной работой MCAS, которая переводила самолёт в пикирование из-за недостроенных показаний датчика угла атаки.
В ходе расследования также выяснились многочисленные процедурные нарушения сертификации изменений в конституции самолёта. В частности, сертификацию проводили специалисты самого Boeing, а не контролирующих органов. Производитель, в свою очередь, спешил поскорее завершить проведение испытаний и выпустить самолёт на рынок, чтобы догнать конкурентов из Airbus.
В результате корпорация Boeing провела структурные изменения внутри производства, изменила конструкцию самолёта и логику работы системы MCAS. В течение 2020 года специалисты Федеральной авиационной администрации США проводили серию тестов, несколько раз заставляя Boeing вносить новые исправления в работу систем самолёта. 18 ноября 2020 года они признали, что теперь Boeing 737 MAX соответствует всем необходимым требованиям безопасности.