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США сняли запрет на полет Boeing 737 MAX с пассажирами

Федеральная авиационная администрация США 18 ноября признала безопасной эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX. Таким образом, завершился 20-месячный запрет на перевозку пассажиров на этом типе воздушного судна, введенный после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. В результате крушений в Индонезии и Эфиопии суммарно погибли 346 человек. В России Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines.

Основные претензии были к системе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное залипание носа самолёта, при котором он терял подъемную силу. По результатам расследования, в обеих катастрофах пилоты оказались не готовы справиться с ошибочной работой MCAS, которая переводила самолёт в пикирование из-за недостроенных показаний датчика угла атаки.

В ходе расследования также выяснились многочисленные процедурные нарушения сертификации изменений в конституции самолёта. В частности, сертификацию проводили специалисты самого Boeing, а не контролирующих органов. Производитель, в свою очередь, спешил поскорее завершить проведение испытаний и выпустить самолёт на рынок, чтобы догнать конкурентов из Airbus.

В результате корпорация Boeing провела структурные изменения внутри производства, изменила конструкцию самолёта и логику работы системы MCAS. В течение 2020 года специалисты Федеральной авиационной администрации США проводили серию тестов, несколько раз заставляя Boeing вносить новые исправления в работу систем самолёта. 18 ноября 2020 года они признали, что теперь Boeing 737 MAX соответствует всем необходимым требованиям безопасности.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого большинство стран закрыли небо для полётов Boeing 737 MAX, а авиакомпании, в том числе российские, отказались получать заказанные самолёты.

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