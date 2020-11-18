США сняли запрет на полет Boeing 737 MAX с пассажирами

Федеральная авиационная администрация США 18 ноября признала безопасной эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX. Таким образом, завершился 20-месячный запрет на перевозку пассажиров на этом типе воздушного судна, введенный после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. В результате крушений в Индонезии и Эфиопии суммарно погибли 346 человек. В России Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines.



Основные претензии были к системе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное залипание носа самолёта, при котором он терял подъемную силу. По результатам расследования, в обеих катастрофах пилоты оказались не готовы справиться с ошибочной работой MCAS, которая переводила самолёт в пикирование из-за недостроенных показаний датчика угла атаки.

