Картонные гробы, которые при кремации сгорают за считаные минуты, начали предлагать в Крыму наряду с привычными атрибутами. На похоронном рынке Петербурга экологичные модели также представлены.

О новинке среди ритуальных услуг в Крыму 18 ноября сообщили в Национальной мемориальной компании. По словам владельца крымского крематория Михаила Ремеза, гробы делают из плотного картона, на крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок. Утверждается, что похороны в таких гробах позволят не только позаботиться об экологии (при кремации экогроб сгорает за 3–5 минут против стандартных 15), но и сэкономить: стоимость начинается от 2,5 тыс. За обычный деревянный просят минимум 5 тыс. рублей.

«На сегодняшний день мы испытали его с нагрузкой 120 килограммов. Он выдержал», — поделился Ремез с РИА «Новости Крым».

Фото: скриншот страницы сайта НМК Фото: скриншот страницы сайта НМК Фото: скриншот страницы сайта НМК