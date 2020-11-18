Картонные гробы, которые при кремации сгорают за считаные минуты, начали предлагать в Крыму наряду с привычными атрибутами. На похоронном рынке Петербурга экологичные модели также представлены.
О новинке среди ритуальных услуг в Крыму 18 ноября сообщили в Национальной мемориальной компании. По словам владельца крымского крематория Михаила Ремеза, гробы делают из плотного картона, на крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок. Утверждается, что похороны в таких гробах позволят не только позаботиться об экологии (при кремации экогроб сгорает за 3–5 минут против стандартных 15), но и сэкономить: стоимость начинается от 2,5 тыс. За обычный деревянный просят минимум 5 тыс. рублей.
«На сегодняшний день мы испытали его с нагрузкой 120 килограммов. Он выдержал», — поделился Ремез с РИА «Новости Крым».
В Петербурге также можно заказать экологичный гроб из картона, сообщили «Фонтанке» в одной из ритуальных служб города. На сайте расписывают модели весом до 7,5 кг, которые способны выдержать массу среднестатистического покойника, и более прочные, которые подойдут более габаритным умершим.
«Снаружи на похоронный аксессуар нанесено art-изображение. В каталоге представлено свыше 5 000 уникальных дизайнерских рисунков на выбор», — сказано в описании. Консультанты заверили, что, выбрав подобную модель для похорон или кремации, можно сэкономить, но цену предоставляют только по запросу.
Ранее в Москве умерших от коронавируса решили хоронить в гробах со стеклянными крышками. В Петербурге также можно воспользоваться возможностью безопасно проводить в последний путь умерших от COVID-19.