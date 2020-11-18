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В Крыму начали хоронить в гробах из картона. В Петербурге их уже предлагают

Картонные гробы, которые при кремации сгорают за считаные минуты, начали предлагать в Крыму наряду с привычными атрибутами. На похоронном рынке Петербурга экологичные модели также представлены.

О новинке среди ритуальных услуг в Крыму 18 ноября сообщили в Национальной мемориальной компании. По словам владельца крымского крематория Михаила Ремеза, гробы делают из плотного картона, на крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок. Утверждается, что похороны в таких гробах позволят не только позаботиться об экологии (при кремации экогроб сгорает за 3–5 минут против стандартных 15), но и сэкономить: стоимость начинается от 2,5 тыс. За обычный деревянный просят минимум 5 тыс. рублей.

«На сегодняшний день мы испытали его с нагрузкой 120 килограммов. Он выдержал», — поделился Ремез с РИА «Новости Крым».

Фото: скриншот страницы сайта НМК
Фото: скриншот страницы сайта НМК
Фото: скриншот страницы сайта НМК

В Петербурге также можно заказать экологичный гроб из картона, сообщили «Фонтанке» в одной из ритуальных служб города. На сайте расписывают модели весом до 7,5 кг, которые способны выдержать массу среднестатистического покойника, и более прочные, которые подойдут более габаритным умершим.

«Снаружи на похоронный аксессуар нанесено art-изображение. В каталоге представлено свыше 5 000 уникальных дизайнерских рисунков на выбор», — сказано в описании. Консультанты заверили, что, выбрав подобную модель для похорон или кремации, можно сэкономить, но цену предоставляют только по запросу.

Ранее в Москве умерших от коронавируса решили хоронить в гробах со стеклянными крышками. В Петербурге также можно воспользоваться возможностью безопасно проводить в последний путь умерших от COVID-19.

«Изделия из бумаги считаются наиболее экологичными и быстро разлагаемыми: если древесина поддаётся естественному разрушению в толще земли за 5–7 лет, металл — за 40 лет, то для полного разложения картона вполне достаточно 30–40 дней. Так, в Новосибирске официально разрешена кремация в картонных гробах или изделиях из ротанга», — пишут продавцы услуги.

Среди интересного на этом рынке — голландская компания «Coffin in a box» предлагает родственникам почившего самим создать смертный одр для своего близкого. Детали гроба из клееного ДСП поставляются в коробке. Путём нехитрых действий, следуя инструкции, уже за полчаса семья почившего может лицезреть вполне приемлемый контейнер привычной формы скошенного параллелепипеда. Стоимость изделия — 270 евро. Гроб доступен для приобретения в Бельгии и Нидерландах. «Вы получаете набор необходимых деталей и можете использовать его и как терапевтическое средство от упаднических настроений, пока собираете его...»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

OldObyvatel
«Чтобы на этом никто не наживался!» ©
Предлагаю использовать стрейч ленту для упаковки тел усопших.
Дешево и наглядно.
BSB888
«Время спрессовывается, масштаб задач и вызовов очень большой, он огромный. Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем опоздать можем навсегда, даже в последний вагон технологической революции не успеем пробиться. Нам нужно сосредоточить все усилия на направлениях, которые соответствуют национальным целям и приоритетам в стратегии научно-технологического развития», — сказал Путин.
Sadava
Пора вспоминать фразу из старого советского анекдота: " И хоронить будем стоя".
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