Гробы со стеклянной крышкой уже продаются на московском и петербургском рынках ритуальных услуг. В столице самый бюджетный вариант представлен сосной, если нужен дуб, придется заплатить в пять раз больше.

О ценовой политике на «стеклянные» гробы «Фонтанке» 11 ноября рассказали консультанты ГУП «Ритуал». Директор госучреждения Артем Екимов ранее сообщил о новой услуге — прощание в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой. Новая продукция на сайте пока не представлена. В справочной уточнили, что цена гроба из массива сосны начинается от 51 тысячи рублей. Стеклянная перегородка прозрачна только в верхней части. Похоронная служба также предлагает вариант из дуба, он двухкрышечный и стоит от 260 тысяч рублей.



В Петербурге также можно заказать гроб со стеклянной крышкой, сообщили «Фонтанке» в одной из городских ритуальных компаний. Ценовая политика милосерднее. Клиент может выбрать любой из представленных в прайсе гробов и за дополнительные 5 тысяч рублей его оборудуют специальной перегородкой.

Коронавирусное предложение может пользоваться спросом из-за санитарно-эпидемиологических требований, которые позволяют хоронить умерших от COVID-19 только в плотно закрытом гробу. Дополнительная крышка из стекла позволит сделать церемонию прощания более традиционной. Гробы с окошком — не новинка на международном рынке ритуальных услуг. Такие, например, можно заказать в Китае по Интернету. Срок изготовления и доставки — 30 дней, стоимость 350–400 долларов.

В октябре 2020 года «стеклянные» гробы российского производства были представлены в Москве на профильной выставке «Некрополь-2020». Представитель изготовителя тогда рассказал журналистам, что продукция под названием «Ковид-19» специально разработана для прощания с умершими от опасных инфекций.

