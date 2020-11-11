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11.11.2020 14:35
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Гробы со стеклянной крышкой можно купить в Петербурге. Москва удивила ценами

Гробы со стеклянной крышкой уже продаются на московском и петербургском рынках ритуальных услуг. В столице самый бюджетный вариант представлен сосной, если нужен дуб, придется заплатить в пять раз больше.

О ценовой политике на «стеклянные» гробы «Фонтанке» 11 ноября рассказали консультанты ГУП «Ритуал». Директор госучреждения Артем Екимов ранее сообщил о новой услуге — прощание в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой. Новая продукция на сайте пока не представлена. В справочной уточнили, что цена гроба из массива сосны начинается от 51 тысячи рублей. Стеклянная перегородка прозрачна только в верхней части. Похоронная служба также предлагает вариант из дуба, он двухкрышечный и стоит от 260 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео otr-online.ru

В Петербурге также можно заказать гроб со стеклянной крышкой, сообщили «Фонтанке» в одной из городских ритуальных компаний. Ценовая политика милосерднее. Клиент может выбрать любой из представленных в прайсе гробов и за дополнительные 5 тысяч рублей его оборудуют специальной перегородкой.

Коронавирусное предложение может пользоваться спросом из-за санитарно-эпидемиологических требований, которые позволяют хоронить умерших от COVID-19 только в плотно закрытом гробу. Дополнительная крышка из стекла позволит сделать церемонию прощания более традиционной. Гробы с окошком — не новинка на международном рынке ритуальных услуг. Такие, например, можно заказать в Китае по Интернету. Срок изготовления и доставки — 30 дней, стоимость 350–400 долларов.

В октябре 2020 года «стеклянные» гробы российского производства были представлены в Москве на профильной выставке «Некрополь-2020». Представитель изготовителя тогда рассказал журналистам, что продукция под названием «Ковид-19» специально разработана для прощания с умершими от опасных инфекций.

Осенью 2020 года статистика новых заражений коронавирусом в России ставит ежедневные рекорды. Также растет смертность. 11 ноября Петербург вышел на первое место по количеству летальных исходов — за минувшие сутки специальная комиссия зарегистрировала 74 смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в стране свыше 1,8 млн инфицированных, больше 1,3 млн выздоровели, 31,5 тысячи человек умерли. В Петербурге официальные данные выглядят так: около 74,5 тысячи заболевших, 45 тысяч выздоровевших, 4 317 умерших.

Фото: скриншот видео otr-online.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Недавно в Китае запретили стриптиз на похоронных процессиях. Оказывается, это было очень популярно при похорогах состоятельных китайцев. Едет катафалк, играет весёлая музыка, танцуют стриптизёрши. Пора нашему олигархату перенять эту традицию. И, главное, не откладывать...стриптиз.
ppky0323
Тут , только "Человек с бульвара Капуцинов" на ум приходит:
Я бы хотел заказать у вас нечто, похожее на большой ящик.
Это называется гробом, сэр.
Ну, я бы, скорей, назвал это колыбелью новой жизни.
Вы философ?
Что кончали?
Гарвард? Высшие курсы в Вашингтоне? А, впрочем, что я говорю...
Где сейчас в нашей стране готовят философов?
Вы заканчивали университет?
Увы.
Наивный юноша приехал сюда с грандиозными помыслами.
Преобразовать мир, спасти страну от гибели! Ну и где же его помыслы? Ф-фу!
Хм-м...
Ну, впрочем, вернёмся к делу.
Вам размеры уже известны?
Да-да-да.
Ну, покажите.
Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко.
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