На помощь людям с БАС пришли чат-боты

Благотворительный фонд «Живи сейчас», который оказывает всестороннюю помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и их семьям, разработал чат-боты. Они призваны помочь быстро получить ответы на часто задаваемые вопросы о болезни и работе фонда.



Как и где подтвердить диагноз, как получить дыхательное оборудование от государства, что может помочь при различных симптомах заболевания — об этом и многом другом теперь можно спросить у специального бота.



Чат-боты доступны в телеграм-канале @ALShelperBot и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.