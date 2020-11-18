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На помощь людям с БАС пришли чат-боты

Благотворительный фонд «Живи сейчас», который оказывает всестороннюю помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и их семьям, разработал чат-боты. Они призваны помочь быстро получить ответы на часто задаваемые вопросы о болезни и работе фонда.

Как и где подтвердить диагноз, как получить дыхательное оборудование от государства, что может помочь при различных симптомах заболевания — об этом и многом другом теперь можно спросить у специального бота.

Чат-боты доступны в телеграм-канале @ALShelperBot и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

«Чтобы получить ответ бота, достаточно просто ввести текст в окне сообщений, и он предложит выбрать интересующую вас тему, а затем выдаст необходимую информацию», — рассказали в фонде «Живи сейчас», добавив, что виртуальные помощники также помогут облегчить работу координаторов, у которых появится больше времени, чтобы консультировать пациентов по более специфическим проблемам и индивидуальным запросам.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — наиболее распространенный вид болезни двигательного нейрона (БДН). Это редкое неизлечимое заболевание также называют болезнью мотонейрона или болезнью Шарко (по имени ученого, который первым описал заболевание), а в США — болезнью Лу Герига.

БАС — прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Эти клетки управляют мышцами, поэтому гибель нейронов приводит к слабости и потере мышечной массы, в результате человека постепенно парализует: руки и ноги перестают работать, появляются трудности при глотании, дыхании и речи, постепенно теряется возможность общаться с окружающими. БАС развивается быстро — с момента постановки диагноза до потери самостоятельности чаще всего проходит всего несколько месяцев.

Точная этиология БАС неизвестна. Лекарства от заболевания не существует. Больным БАС требуется постоянная поддерживающая терапия для облегчения симптомов.

В России на сегодня по разным оценкам 9–12 тысяч человек страдает БАС.

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