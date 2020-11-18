На помощь людям с БАС пришли чат-боты

Благотворительный фонд «Живи сейчас», который оказывает всестороннюю помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и их семьям, разработал чат-боты. Они призваны помочь быстро получить ответы на часто задаваемые вопросы о болезни и работе фонда.
Как и где подтвердить диагноз, как получить дыхательное оборудование от государства, что может помочь при различных симптомах заболевания — об этом и многом другом теперь можно спросить у специального бота.
Чат-боты доступны в телеграм-канале @ALShelperBot и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.
«Чтобы получить ответ бота, достаточно просто ввести текст в окне сообщений, и он предложит выбрать интересующую вас тему, а затем выдаст необходимую информацию», — рассказали в фонде «Живи сейчас», добавив, что виртуальные помощники также помогут облегчить работу координаторов, у которых появится больше времени, чтобы консультировать пациентов по более специфическим проблемам и индивидуальным запросам.