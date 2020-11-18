В Петербурге наложат запрет на митинги, которые помешают пешеходам

В Петербурге организаторам митингов, пикетов, шествий будут отказывать в согласовании в случае, если власти города решат, что мероприятие создает помехи пешеходам и транспорту. Соответствующую поправку группы депутатов Заксобрание Петербурга 18 ноября приняло в рамках второго чтения корректировки законодательства в соответствии с решением Конституционного суда.

Она дополняет перечень оснований для отказа в согласовании публичного мероприятия. А именно — в случае, когда оно может повлечь нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и транспорта, доступу граждан к жилым домам. Оценивать, насколько митинг помешает в перечисленных случаях, предстоит профильным структурам Смольного.

В первом чтении ЗакС исключил из списка запретных мест локации рядом с объектами здравоохранения, образования и культуры.

При этом депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский предлагал изъять из закона запрет на проведение акций на Невском проспекте, на Дворцовой и Исаакиевской площадях. Его поправку отклонили.