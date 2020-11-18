FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16
Печать

В Петербурге наложат запрет на митинги, которые помешают пешеходам

В Петербурге организаторам митингов, пикетов, шествий будут отказывать в согласовании в случае, если власти города решат, что мероприятие создает помехи пешеходам и транспорту. Соответствующую поправку группы депутатов Заксобрание Петербурга 18 ноября приняло в рамках второго чтения корректировки законодательства в соответствии с решением Конституционного суда.

Поправку внесли представители «Единой России» Денис Четырбок, Владимир Носов и Сергей Купченко, член фракции ЛДПР Борис Ивченко, коммунист Ольга Ходунова, член фракции Партии Роста Сергей Трохманенко.

Она дополняет перечень оснований для отказа в согласовании публичного мероприятия. А именно — в случае, когда оно может повлечь нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и транспорта, доступу граждан к жилым домам. Оценивать, насколько митинг помешает в перечисленных случаях, предстоит профильным структурам Смольного.

В первом чтении ЗакС исключил из списка запретных мест локации рядом с объектами здравоохранения, образования и культуры.

При этом депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский предлагал изъять из закона запрет на проведение акций на Невском проспекте, на Дворцовой и Исаакиевской площадях. Его поправку отклонили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

260551481
"Накладывающие" пусть, для начала, ознакомятся с Конституцией РФ. А все что настряпано в разрез это Филькина грамота и не обязательна к исполнению.
Cashmare
и здесь неугомонный затычвбоч, ой, четырбок
Владислав М
Власти обязаны сами ограничивать движение пешеходов и машин в местах проведения массовых мероприятий и обеспечивать безопасность участников. Желание власти запретить любые митинги понятно, ей страшно быть не у кормушки, особенно на фоне бедственного положения Лукашенко. Но просто так всё запретить нельзя. Рано или поздно народ вспомнит о своём конституционном праве управлять страной непосредственно, и отправит неугодную зарвавшуюся власть на свалку истории или в места не столь отдалённые.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний