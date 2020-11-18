Массовое вечернее ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге оказалось серьёзным.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 ноября, вчера в 20:18 на Ленинском проспекте, 87, столкнулись шесть транспортных средств. Пострадала 27-летняя женщина, в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована.
Судя по кадрам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машины столкнулись «паровозиком». Одним из участников был подписчик группы Никита, он ехал на каршеринге.
«Несколько ударов сзади, и потом мне уже слегка, и ни визга тормозов. Думаю, сзади меня стояли на тормозе, вот и сложились совсем. А в таксиста мужик въехал слегка совсем, сказал, что хотел уйти вправо, но побоялся кого-то цепануть. Я даже в зеркалах не успел посмотреть, как в меня влетели, увидел все это, уже когда вышел, — рассказывает Никита. — Не ехал никто по автобусной полосе, таксист даже не тормозил, а стоит карш дальше, потому что тормоз отпустил в момент удара, так как слышал удары сзади, но не успел отъехать, вот и повреждения минимальны».