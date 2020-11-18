Массовое вечернее ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге оказалось серьёзным.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 ноября, вчера в 20:18 на Ленинском проспекте, 87, столкнулись шесть транспортных средств. Пострадала 27-летняя женщина, в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована.

Судя по кадрам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машины столкнулись «паровозиком». Одним из участников был подписчик группы Никита, он ехал на каршеринге.