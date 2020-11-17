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В Красноярском крае мать и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме

Пятеро детей и их мать погибли при пожаре в Красноярском крае 17 ноября. Младшему ребенку было два года.

Пожар произошел в частном доме в городе Уяре. Его общая площадь составила 15 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. При тушении в доме нашли тела женщины и пятерых детей.

«Рассматривается предварительная версия - неосторожное обращение с открытым огнем. Предварительно пожар начался с пола», - сказал источник агентства.

Сейчас ведется проливка сгоревших конструкций. На месте проводятся следственные действия.

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