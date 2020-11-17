На Западном скоростном диаметре в Петербурге заработала бесплатная оперативная эвакуация для легковых машин, повреждённых в ДТП. Их вывозят за пределы магистрали, чтобы не допустить повторного наезда, то есть новой аварии.

Как пояснили «Фонтанке» 17 ноября в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», раньше вывозили только грузовики, теперь эта услуга доступна и для транспортных средств 1-го и 2-го классов — легковых машин и мотоциклов с высотой над передней осью меньше и больше 1,3 метра.