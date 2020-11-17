На Западном скоростном диаметре в Петербурге заработала бесплатная оперативная эвакуация для легковых машин, повреждённых в ДТП. Их вывозят за пределы магистрали, чтобы не допустить повторного наезда, то есть новой аварии.
Как пояснили «Фонтанке» 17 ноября в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», раньше вывозили только грузовики, теперь эта услуга доступна и для транспортных средств 1-го и 2-го классов — легковых машин и мотоциклов с высотой над передней осью меньше и больше 1,3 метра.
В случае ДТП на ЗСД следует сразу позвонить в круглосуточный диспетчерский центр по бесплатному короткому номеру 0405. Диспетчер тут же направляет на место происшествия дорожного инспектора, который поможет обеспечить безопасность и предложит воспользоваться услугой бесплатной эвакуации. Получив согласие водителя, диспетчеры сами вызывают эвакуатор компаний-партнёров. Он доставляет аварийный транспорт до ближайшего места на улично-дорожной сети, где разрешена стоянка. Дальше водитель может транспортировать машину на этом же эвакуаторе уже за деньги.
Очень важно уехать с магистрали после ДТП как можно скорее. Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах, причём часто с тяжёлыми последствиями. К примеру, в остановившийся на КАД автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут. О частоте таких аварий говорит тот факт, что минувшей ночью на кольцевой, по словам очевидцев, их было как минимум две. На ЗСД они тоже случаются. Так, 14 октября Audi ударила стоящий микроавтобус Ford Transit с прицепом, пострадал водитель «Форда». Летом 2018 года был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта.
Московские власти зафиксировали рост смертности в таких ДТП на 24% с начала 2020 года и хотят изменить правила оформления мелких аварий.