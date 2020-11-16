FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 21:37
0
Печать

Все напасти разом. В салоне цветов в центре Петербурга во время пожара нашли давшую течь трубу

Пожар и локальное подтопление произошли в студии флористики и декора в центре Петербурга вечером 16 ноября. Проблемную трубу заметили огнеборцы.

Как сообщили в региональном МЧС, заявка о возгорании на Гагаринской улице, 19, поступила на пульт дежурного в половине седьмого вечера. Очевидец отметил, что горит цветочный, расположенный на первом этаже трёхэтажного здания, сотрудников внутри как будто нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На место направили четыре расчёта. Очаг обнаружили в подсобном помещении магазина. Тушить его пришлось, пробираясь через товары, что не помешало заметить проблемную трубу и вызвать аварийную бригаду.

Подсобка площадью пять квадратных метров выгорела полностью. В 20:05 пожар ликвидировали, пострадавших нет.

«Всё не так страшно, как казалось. Никто не пострадал», — рассказали «Фонтанке» в студии флористики Mary Glow. Что именно стало причиной возгорания там пока не знают, уверенности в завтрашнем открытии нет: вероятнее всего, сотрудники будут приводить салон в порядок и подсчитывать ущерб.

В администрации Центрального района добавили, что ЖКС также закончил работы. «Внутреннюю разводку магазина перекрыли, устранили течь. Сам дом не отключали», — говорят в пресс-службе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний