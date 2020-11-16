Все напасти разом. В салоне цветов в центре Петербурга во время пожара нашли давшую течь трубу
Пожар и локальное подтопление произошли в студии флористики и декора в центре Петербурга вечером 16 ноября. Проблемную трубу заметили огнеборцы.
Как сообщили в региональном МЧС, заявка о возгорании на Гагаринской улице, 19, поступила на пульт дежурного в половине седьмого вечера. Очевидец отметил, что горит цветочный, расположенный на первом этаже трёхэтажного здания, сотрудников внутри как будто нет.
На место направили четыре расчёта. Очаг обнаружили в подсобном помещении магазина. Тушить его пришлось, пробираясь через товары, что не помешало заметить проблемную трубу и вызвать аварийную бригаду.
Подсобка площадью пять квадратных метров выгорела полностью. В 20:05 пожар ликвидировали, пострадавших нет.
«Всё не так страшно, как казалось. Никто не пострадал», — рассказали «Фонтанке» в студии флористики Mary Glow. Что именно стало причиной возгорания там пока не знают, уверенности в завтрашнем открытии нет: вероятнее всего, сотрудники будут приводить салон в порядок и подсчитывать ущерб.
В администрации Центрального района добавили, что ЖКС также закончил работы. «Внутреннюю разводку магазина перекрыли, устранили течь. Сам дом не отключали», — говорят в пресс-службе.