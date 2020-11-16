Что связывает исполнительницу танго, регбиста и дайвера? Все они — герои проекта «Вдох_Вдох», который не так давно запустил на YouTube Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».



Как говорят сами создатели канала, это проект о людях, которые побеждают. И хотя герои — спортсмены с инвалидностью, проект не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.



Напомним, героем первого выпуска стал Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах. Сейчас на канале можно посмотреть ещё несколько программ. В частности, о Наталье Камолинковой. Она — популярный блогер, дайвер, совершающая погружения с акулами, двукратный чемпион России по трейл-ориентированию, депутат муниципального округа «Морской». По словам девушки, именно коляска, появившаяся в её жизни в 24 года, стала стимулом к достижениям. «Все поребрики у нас в голове», — говорит Наталья.