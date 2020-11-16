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16.11.2020 16:25
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«Все поребрики у нас в голове». Как не пасть духом, оказавшись в инвалидной коляске

Что связывает исполнительницу танго, регбиста и дайвера? Все они — герои проекта «Вдох_Вдох», который не так давно запустил на YouTube Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Как говорят сами создатели канала, это проект о людях, которые побеждают. И хотя герои — спортсмены с инвалидностью, проект не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.

Напомним, героем первого выпуска стал Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах. Сейчас на канале можно посмотреть ещё несколько программ. В частности, о Наталье Камолинковой. Она — популярный блогер, дайвер, совершающая погружения с акулами, двукратный чемпион России по трейл-ориентированию, депутат муниципального округа «Морской». По словам девушки, именно коляска, появившаяся в её жизни в 24 года, стала стимулом к достижениям. «Все поребрики у нас в голове», — говорит Наталья.

Наталья Камолинкова
Наталья КамолинковаФото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

Другая история об Александре Одоевской — исполнительнице и преподавателе танго. Александра попала в аварию, когда ей был 21 год. Искусственная кома, ампутация. Поначалу она стала заниматься танго, чтобы восстановиться, а теперь преподаёт этот танец другим. «В результате я нашла дело своей жизни! В танце я чувствую себя настоящей», — признаётся Александра.

Александра Одоевская
Александра ОдоевскаяФото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

«Я хочу не возвращаться к чему-то прошлому, а идти дальше. Своей жизнью я доволен», — говорит герой ещё одного выпуска проекта, Сергей Бушманов, игрок петербургской команды по регби на колясках, член сборной России, многократный призер чемпионата России по фехтованию на колясках. В 20 лет Сергей неудачно нырнул, в результате — перелом позвоночника. Прогнозу врачей — «всю жизнь будешь лежачим» — Сергей не поверил и начал заниматься спортом. Сейчас он планирует попасть на Паралимпиаду со своей командой по регби. А записывалась программа накануне свадьбы Сергея.

Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»
Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»Фото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

Цель проекта «Вдох_Вдох» — рассказать о людях, на долю которых выпало немало испытаний, но они не пали духом, не опустили руки, а продолжают жить полной жизнью, невзирая на сложности. «На данный момент аудитория охватывает все возрастные категории в равной степени. Это показывает, что такие темы, как мотивация, позитивное мышление, свобода от стереотипов, спорт, в том числе паралимпийский, интересны обществу независимо от возраста», — говорят в фонде.

Наталья Камолинкова
Наталья КамолинковаФото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»
Александра Одоевская
Александра ОдоевскаяФото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»
Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»
Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»Фото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность Фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человек.

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