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16.11.2020 14:48
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Россия встретит Новый год возвращением системы вытрезвителей в стране

Государственная дума РФ планирует принять законопроект о создании системы вытрезвителей в стране до конца 2020 года. Документу предстоит пройти второе и третье чтение.

О намерениях законотворцев глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщил ТАСС 16 ноября. «До конца года примем», — заверил он. Это означает, что закон о вытрезвителях должен вступить в силу 1 января 2021 года.

По словам чиновника, переходный период не потребуется. Ответственность за содержание вытрезвителей передадут в ведение регионов.

«Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — заявили в Госдуме после принятия законопроекта в первом чтении в ноябре 2019 года.

Перед помещением в вытрезвитель человека медицинский работник должен осмотреть перебравшего «клиента», чтобы убедиться, что ему не нужна госпитализация в связи с другими заболеваниями.

Законопроект также предполагает возможность создания таких заведений в рамках государственно-частного партнёрства. Тогда за попадание в вытрезвитель будут выставлять счёт. Порядок взимания платы будет устанавливать правительство.

Вытрезвители в России прекратили существование на федеральном уровне в 2011 году. В Госдуме считают последствия негативными и хотят вернуться к практике, которая использовалась ещё в Советском Союзе.

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Комментарии (10)

bluxer
Будут федеральные сети частных вытрезвителей. "наша карта есть?"
doorbal_
какие-то фантазии. бомжей валяющихся на тротуарах и газонах меньше не станет. Так кого же повезут в эти заведения?
Mimic
>>В Госдуме считают последствия негативным и хотят вернуться к практике, которая использовалась ещё в Советском союзе.

К середине 80-х годов пьянство в СССР достигло просто угрожающих размеров, порядка 1,5% населения - на официальном принудительном лечении от алкоголизма. В системе вытрезвителей было занято под 100 000 человек.
Неужели все опять так плохо?
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