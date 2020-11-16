Россия встретит Новый год возвращением системы вытрезвителей в стране

По словам чиновника, переходный период не потребуется. Ответственность за содержание вытрезвителей передадут в ведение регионов.

О намерениях законотворцев глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщил ТАСС 16 ноября. «До конца года примем», — заверил он. Это означает, что закон о вытрезвителях должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Государственная дума РФ планирует принять законопроект о создании системы вытрезвителей в стране до конца 2020 года. Документу предстоит пройти второе и третье чтение.

«Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — заявили в Госдуме после принятия законопроекта в первом чтении в ноябре 2019 года.



Перед помещением в вытрезвитель человека медицинский работник должен осмотреть перебравшего «клиента», чтобы убедиться, что ему не нужна госпитализация в связи с другими заболеваниями.

Законопроект также предполагает возможность создания таких заведений в рамках государственно-частного партнёрства. Тогда за попадание в вытрезвитель будут выставлять счёт. Порядок взимания платы будет устанавливать правительство.

Вытрезвители в России прекратили существование на федеральном уровне в 2011 году. В Госдуме считают последствия негативными и хотят вернуться к практике, которая использовалась ещё в Советском Союзе.