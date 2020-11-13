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13.11.2020 09:36
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Оборвавшийся провод упал на крышу электрички в Белоострове, пошёл дым

Небольшое ЧП заставило понервничать пассажиров пригородной электрички в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, 13 ноября в 7:47 на станции Белоостров произошёл обрыв контактного провода. Провод упал на электропоезд сообщением Санкт-Петербург — Белоостров, и на крыше вагона началось задымление.

Серьёзных последствий инцидент не имел. Возгорание локализовано, никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы. Задержки движения поездов нет. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

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