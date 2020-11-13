После звонка с московского номера в Петербурге проверяли Ижорские заводы. Анонима нашли в Твери

Полиция за пару часов нашла мужчину, который устроил Ижорским заводам тотальную проверку территории одним звонком.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября, накануне около половины одиннадцатого утра по телефону единой службы спасения поступил звонок с московского номера. Абонент, который представиться не захотел, сообщил, что все Ижорские заводы заминированы и будут взорваны.



Уже в 11 часов к предприятию, расположенному в Колпино, прибыли первые наряды полиции. По предварительной информации, по решению администрации предприятия эвакуация не проводилась. Проверка не нашла на территории взрывчатых веществ или взрывных устройств. Около двух часов дня сотрудники правопорядка объект покинули.

