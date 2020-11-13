Запрет TikTok в США отложили
Министерство торговли США пока не будет реализовывать запрет приложения TikTok, который планировалось вводить с 12 ноября, «в ожидании дальнейших юридических изменений».
Как передаёт 13 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, согласно заявлению министерства, реализацию закона, запрещающего американским магазинам приложений предлагать скачивание TikTok, задерживают действия департамента.
Власти США считают, что TikTok может передавать данные американцев властям КНР. В августе Трамп, подписав указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Американские компании предлагают купить TikTok. Из-за обсуждения возможных сделок срок введения запрета неоднократно продлевался.