«Отходняк после карантина». Продажи алкоголя в Петербурге снова пошли в рост

Продажи алкоголя в Петербурге в третьем квартале увеличились на 1,1%, до 2,7 млн декалитров, говорится в отчете Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Рост возобновился после заметного провала во втором квартале, когда объемы потребления в натуральном выражении просели на 7%, до 2,6 млн декалитров. По мнению экспертов, главной причиной падения стали ограничения: сегмент общепита фактически не работал. Кроме того, в городе не было туристов, да и многие горожане разъехались.

Режим самоизоляции сильнее всего ударил по потреблению крепких напитков (-12,6% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Продажи водки снизились на 13,7%, коньяка — на 10,7%, виски — на 21,2%. Зато спрос на фруктовое вино вырос на 32%. «Карантин: мужики, судя по всему, бегут из вирусного города, а женщины стойко в это время переносят тяготы», — комментирует статистику глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. В третьем квартале, который эксперт характеризует как «отходняк после карантина», наметился взлет потребления игристых вин (+9,2% к аналогичному периоду 2019 года) и тихих вин (+3,8%). Фруктовые вина продолжили расти, хотя и не такими высокими темпами, как во втором квартале (+21,6%). Снова начал расти спрос на виски (+9,2% в третьем квартале). А вот продажи водки продолжили падать (-3,2%), в минус ушел и коньяк (-5,5%). В целом потребление крепких напитков снизилось в июле-сентябре лишь на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. «Мужики вернулись в город», — иронизирует Вадим Дробиз.