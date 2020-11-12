«Отходняк после карантина». Продажи алкоголя в Петербурге снова пошли в рост
Продажи алкоголя в Петербурге в третьем квартале увеличились на 1,1%, до 2,7 млн декалитров, говорится в отчете Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Рост возобновился после заметного провала во втором квартале, когда объемы потребления в натуральном выражении просели на 7%, до 2,6 млн декалитров. По мнению экспертов, главной причиной падения стали ограничения: сегмент общепита фактически не работал. Кроме того, в городе не было туристов, да и многие горожане разъехались.
Режим самоизоляции сильнее всего ударил по потреблению крепких напитков (-12,6% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Продажи водки снизились на 13,7%, коньяка — на 10,7%, виски — на 21,2%. Зато спрос на фруктовое вино вырос на 32%. «Карантин: мужики, судя по всему, бегут из вирусного города, а женщины стойко в это время переносят тяготы», — комментирует статистику глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.
В третьем квартале, который эксперт характеризует как «отходняк после карантина», наметился взлет потребления игристых вин (+9,2% к аналогичному периоду 2019 года) и тихих вин (+3,8%). Фруктовые вина продолжили расти, хотя и не такими высокими темпами, как во втором квартале (+21,6%).
Снова начал расти спрос на виски (+9,2% в третьем квартале). А вот продажи водки продолжили падать (-3,2%), в минус ушел и коньяк (-5,5%). В целом потребление крепких напитков снизилось в июле-сентябре лишь на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года.
«Мужики вернулись в город», — иронизирует Вадим Дробиз.
Потребление пива рухнуло во втором квартале на 12,5%, но в третьем почти вернулось к прошлогодним показателям (-1,3% к III кв. 2019 г.). Зато спрос на сидр, пуаре и медовуху в месяцы самоизоляции вырос на 11%, а в июле-сентябре — почти на 5%.
В целом в январе — сентябре 2020 года петербуржцы выпили 8 млн декалитров крепкого спиртного и вина, что на 1,2% меньше, чем за тот же период годом ранее. Продажи пива и пивных напитков упали на 3%, до 16,6 млн декалитров,