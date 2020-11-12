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12.11.2020 15:45
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На КАД загорелась «ГАЗель». Пламя и столб дыма отвлекали водителей, но не собрали пробку

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14102828" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Горящий автомобиль тушили днем 12 ноября на кольцевой автодороге Петербурга. На месте работают сотрудники МЧС.

Грузопассажирская «ГАЗель» сгорела на внешнем кольце КАД, после съезда на Гостилицкое шоссе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места пожара видно, что пламя вспыхнуло в моторном отсеке и затем уже перекинулось в салон.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:00 к ним поступила информация о возгорании автомобиля на 37-м километре внешнего кольца КАД. Об этом сразу же сообщили в МЧС и обслуживающую дорогу подрядную организацию. По данным на 15:20, автомобиль уже потушили, на месте находятся спасатели.

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Пробки на участке КАД в районе места ЧП нет.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14102828" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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