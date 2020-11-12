На КАД загорелась «ГАЗель». Пламя и столб дыма отвлекали водителей, но не собрали пробку
Горящий автомобиль тушили днем 12 ноября на кольцевой автодороге Петербурга. На месте работают сотрудники МЧС.
Грузопассажирская «ГАЗель» сгорела на внешнем кольце КАД, после съезда на Гостилицкое шоссе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места пожара видно, что пламя вспыхнуло в моторном отсеке и затем уже перекинулось в салон.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:00 к ним поступила информация о возгорании автомобиля на 37-м километре внешнего кольца КАД. Об этом сразу же сообщили в МЧС и обслуживающую дорогу подрядную организацию. По данным на 15:20, автомобиль уже потушили, на месте находятся спасатели.
Есть ли пострадавшие, пока не известно. Пробки на участке КАД в районе места ЧП нет.