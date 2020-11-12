МВД предлагает пускать за руль автобусов только водителей со стажем, а мигрантов обязать заново получать права
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, меняющий правила получения прав для водителей автобусов. Помимо этого, документ касается вопроса иностранных водительских прав.
Как сообщает 12 ноября РИА «Новости», законопроектом предлагается выдавать российское национальное водительское удостоверение категории C (грузовики) и категории D (автобусы), если гражданин уже не менее года имеет права на управление транспортом другой категории.
Еще одна инициатива МВД касается мигрантов. Законопроект предлагает аннулировать национальные водительские права тех иностранцев, которые уже получили вид на жительство в России или паспорт РФ. При желании они уже будут получать российские права.
«Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными <...> на территории РФ по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ», — цитирует документ новостное агентство.
Эта норма не коснется россиян, которые постоянно живут за границей и ездят по местным правам, а также граждан государств Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии, — которые имеют вид на жительство в России. Законопроект направлен в правительство.