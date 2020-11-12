Полиция на вездеходах ищет по болотам Ленобласти обстрелявшего их коллегу поджигателя
Сотрудники полиции в Лодейнопольском районе Ленобласти ищут злоумышленника, который дважды ранил их коллегу при задержании. Для поисков выдали вездеходы и грозятся привлечь вертолет.
Как сообщает 47News, в ночь с 11 на 12 ноября в поселке Доможирово сотрудники полиции выставили засаду на подозреваемого в поджоге 1 ноября автомобиля УАЗ в соседней деревне. По данным правоохранителей, тот собирался продолжить поджогом дома владельца машины.
Около 5 часов утра 12 ноября полицейские увидели, как неизвестный пытается облить дом какой-то жидкостью, и начали задержание. Однако злоумышленник сдаваться не собирался и дважды выстрелил в одного из оперативников из травматического оружия. Одна пуля задела ему бровь, вторая попала в плечо. Самому же стрелку удалось скрыться.
Теперь подозреваемого усиленно ищут. Лодейнопольские полицейские и прибывшие им на помощь сотрудники патрульного полка ГУ МВД прочесывают болотистую местность вокруг поселка. По просьбе главка правительство Ленобласти предоставило для поисков несколько вездеходов, а если в ближайшее время злоумышленника не найдут, то губернатор Александр Дрозденко пообещал дать вертолет.
Разыскивается 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Ранее его уже судили за самоуправство. Если кто-то обладает информацией о нем и его местонахождении, в полиции просят звонить по телефонам: 8 (813) 64-400-50; 8 (999) 045-31-50.