Сотрудники полиции в Лодейнопольском районе Ленобласти ищут злоумышленника, который дважды ранил их коллегу при задержании. Для поисков выдали вездеходы и грозятся привлечь вертолет.



Как сообщает 47News, в ночь с 11 на 12 ноября в поселке Доможирово сотрудники полиции выставили засаду на подозреваемого в поджоге 1 ноября автомобиля УАЗ в соседней деревне. По данным правоохранителей, тот собирался продолжить поджогом дома владельца машины.

Около 5 часов утра 12 ноября полицейские увидели, как неизвестный пытается облить дом какой-то жидкостью, и начали задержание. Однако злоумышленник сдаваться не собирался и дважды выстрелил в одного из оперативников из травматического оружия. Одна пуля задела ему бровь, вторая попала в плечо. Самому же стрелку удалось скрыться.