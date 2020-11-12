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12.11.2020 10:42
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Маршрутка снесла припаркованные машины на Маршала Казакова. Еще одна врезалась в дерево на Космонавтов

Сразу две аварии, в которых могли пострадать пассажиры общественного транспорта, произошли за минувшие сутки в Кировском и Московском районах Петербурга.

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло утром 12 ноября на проспекте Космонавтов. По информации очевидцев, которые рассказали о нем в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неустановленный автомобиль «подрезал» маршрутку № 227, в результате чего она съехала в кювет и врезалась в дерево.

Ещё об одном ДТП сообщили читатели «Фонтанки». Этой ночью авария с участием маршрутки № 339 произошла у дома № 9 на улице Маршала Казакова. Судя по фотографиям, которые они прислали в редакцию, ПАЗ влетел в «Газель», которая затем врезалась в два легковых автомобиля. В итоге повреждения получили три припаркованные машины.

ул. Маршала Казакова д.9
ул. Маршала Казакова д.9Фото: Читатель »«Фонтанки»»
ул. Маршала Казакова д.9
ул. Маршала Казакова д.9Фото: Читатель «Фонтанки»

Согласно данным открытых источников, обе маршрутки находятся на балансе ООО «Питеравто». «Фонтанка» обратилась за комментарием к представителю перевозчика, но на момент публикации он не ответил. Информацию о случившемся издание также запросило в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

DEMOMON
Надо было бить.
Alex001
Мне вот всегда интересно, почему маршрутчики стесняются "бить" подрезающие авто, вместо этого выруливая в ближайшие подвернувшиеся объекты. Последствия в итоге оказываются гораздо серьёзнее, и с угрозой для пассажиров.
bluxer
Никогда не понимал выражение "порезали". Потому что не ношусь, как ошпаренный. Всегда нужно думать в режиме "а что если".
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