Маршрутка снесла припаркованные машины на Маршала Казакова. Еще одна врезалась в дерево на Космонавтов
Сразу две аварии, в которых могли пострадать пассажиры общественного транспорта, произошли за минувшие сутки в Кировском и Московском районах Петербурга.
ДТП с участием пассажирского транспорта произошло утром 12 ноября на проспекте Космонавтов. По информации очевидцев, которые рассказали о нем в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неустановленный автомобиль «подрезал» маршрутку № 227, в результате чего она съехала в кювет и врезалась в дерево.
Ещё об одном ДТП сообщили читатели «Фонтанки». Этой ночью авария с участием маршрутки № 339 произошла у дома № 9 на улице Маршала Казакова. Судя по фотографиям, которые они прислали в редакцию, ПАЗ влетел в «Газель», которая затем врезалась в два легковых автомобиля. В итоге повреждения получили три припаркованные машины.
Согласно данным открытых источников, обе маршрутки находятся на балансе ООО «Питеравто». «Фонтанка» обратилась за комментарием к представителю перевозчика, но на момент публикации он не ответил. Информацию о случившемся издание также запросило в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.