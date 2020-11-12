Сразу две аварии, в которых могли пострадать пассажиры общественного транспорта, произошли за минувшие сутки в Кировском и Московском районах Петербурга.

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло утром 12 ноября на проспекте Космонавтов. По информации очевидцев, которые рассказали о нем в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неустановленный автомобиль «подрезал» маршрутку № 227, в результате чего она съехала в кювет и врезалась в дерево.