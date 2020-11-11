FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 23:03
1
Печать

Светлаков в больнице с коронавирусом, но у него «глобально все нормально»

Актер и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован в коронавирусный стационар с поражением легких. Лечь в больницу его уговорили врачи.

О госпитализации Светлакова 11 ноября сообщила Baza, позже факт подтвердил сам актер в разговоре с ТАСС. По его словам, у него небольшое поражение легких и температура. «Врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — добавил Светлаков.

По данным Baza, степень поражения легких актера — 24 %. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Актеру 42 года. Он снимался в таких программах как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», снимался в фильмах «Елки«, «Жених«, «Горько» и других.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

virusanet
имеющий уши да услышит.

/Иммунитет к коронавирусу, по данным мэрии, выработался уже у 2,5-3 млн. жителей Москвы/

хе-хе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний