Светлаков в больнице с коронавирусом, но у него «глобально все нормально»

Актер и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован в коронавирусный стационар с поражением легких. Лечь в больницу его уговорили врачи.

О госпитализации Светлакова 11 ноября сообщила Baza, позже факт подтвердил сам актер в разговоре с ТАСС. По его словам, у него небольшое поражение легких и температура. «Врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — добавил Светлаков.

По данным Baza, степень поражения легких актера — 24 %. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.