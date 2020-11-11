Бюджет Петербурга возьмет на себя выплату компенсаций поставщикам тепла, которые обогревают льготников
В Петербурге будут за счет бюджета субсидировать выпадающие доходы теплоснабжающих организаций, которые недополучают прибыль из-за распространения на их клиентов льготных тарифов. Соответствующий законопроект Заксобрание 11 ноября приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
В первую очередь, речь идет о субсидировании ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны. Учреждение обеспечивает теплом 49 домов и одно общежитие. Управление недополучает доходы из-за применения льготных тарифов. В Смольном посчитали, что субсидия организации на 2021 год составит 68,5 млн рублей.
Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил, что пока речь идет только об одном предприятии. Но известно, что в числе претендентов на аналогичную субсидию еще две организации: Всероссийский институт растениеводства и автономное учреждение СПбГУ.