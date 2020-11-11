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11.11.2020 12:34
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Эксперты назвали топ-10 претендентов на звание «Человек года». Теперь выбор за читателями «Фонтанки»

Победителя в номинации «Человек года» в Петербурге определят читатели «Фонтанки». На сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовало голосование за претендентов. Экспертный совет премии составил топ-10 персон, чьи достижения в различных областях оказались наиболее значительными в этот необычный во всех отношениях год. Эти люди внесли вклад в развитие науки и культуры, продвигали важнейшие общественные инициативы, совершали научные открытия и спасали других.

Мы предлагаем горожанам проголосовать за одного из претендентов, приблизив его к получению главной награды — премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Голосование на сайте премии продлится до 30 ноября. Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 декабря.

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