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09.11.2020 11:47
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Петербургские регбисты стали серебряными призерами Кубка России по регби-7

Регбийный клуб «Нарвская застава» завоевал серебро в финале Кубка России по регби-7. В первый день петербуржцам удалось вырвать две победы.

Со счетом 26:0 обыграли команду «Булава» (Таганрог) и 41:0 — «Витязь» (Пермь).

Во второй день «Нарвская застава» с разгромным счетом обыграла «Локомотив-Пензу» и «Енисей-СТМ», но уступила игрокам «ВВА Подмосковье» со счетом 12:7.

Фото: пресс-служба клуба «Нарвская застава»

«Наши ребята показали достойную игру и добились хорошего результата, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Финальная игра получилась очень хорошей, динамичной. Но спорт есть спорт. Уверен, что наша команда завоюет еще Кубок России, просто не этот».

В итоге чемпионом Кубка России стала команда «ВВА Подмосковье», а бронзу взяла красноярская команда «Енисей-СТМ».

Фото: пресс-служба клуба «Нарвская застава»

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