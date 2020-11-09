Петербургские регбисты стали серебряными призерами Кубка России по регби-7
Регбийный клуб «Нарвская застава» завоевал серебро в финале Кубка России по регби-7. В первый день петербуржцам удалось вырвать две победы.
Со счетом 26:0 обыграли команду «Булава» (Таганрог) и 41:0 — «Витязь» (Пермь).
Во второй день «Нарвская застава» с разгромным счетом обыграла «Локомотив-Пензу» и «Енисей-СТМ», но уступила игрокам «ВВА Подмосковье» со счетом 12:7.
«Наши ребята показали достойную игру и добились хорошего результата, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Финальная игра получилась очень хорошей, динамичной. Но спорт есть спорт. Уверен, что наша команда завоюет еще Кубок России, просто не этот».
В итоге чемпионом Кубка России стала команда «ВВА Подмосковье», а бронзу взяла красноярская команда «Енисей-СТМ».