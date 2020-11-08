Ошибка пилотирования или неисправность самолета: следствие назвало версии гибели ведущего НТВ
В числе приоритетных версий крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области следствие рассматривает техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования. Об этом сообщает 8 ноября Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. В настоящее время следователи изымают с места происшествия все фрагменты сгоревшего самолета. Затем в специальном ангаре будет произведена их выкладка и исследование совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Полученную информацию сопоставят с данными видеорегистраторов очевидцев катастрофы, показаниями свидетелей и данными технической документации самолета.
Ведущий ток-шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб 7 ноября в результате жёсткой посадки самолета в Люберецком районе. Телеканал подтвердил гибель своего сотрудника.